Помогите срочно надо : Расскажите о главных и второстепенных членах по плану. 1.К??кие члены предложения являются главными? 2.На какие вопросы отвечает каждый второстепенный член? 3.Как вы думаете,почему обстоятельство так ...

Гость: Гость:

Главными членами предложения являются подлежащее(кто? что?)и сказуемое(что делает? что сделал? что будет делать?) Второстепенные члены - это определение(какой? чей? который?). дополнение - (кого? чего? кому? чему? что? кем?чем? о ком о чём?) обстоятельство( как? куда? каким образом? где? откуда? почему?зачем?) выражает характеристику действия, состояния, свойства.