Помогите срочно надо : Расскажите о главных и второстепенных членах по плану. 1.К??кие члены предложения являются главными? 2.На какие вопросы отвечает каждый второстепенный член? 3.Как вы думаете,почему обстоятельство так ...
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Помогите срочно надо : Расскажите о главных и второстепенных членах по плану. 1.К??кие члены предложения являются главными? 2.На какие вопросы отвечает каждый второстепенный член? 3.Как вы думаете,почему обстоятельство так называется? Приведите примеры. 4.Как вы думаете,почему дополнение получило такое название? Совою мысль докажите примерами! ЗА РАННИЕ СПАСИБО! ДАЮ 30 БАЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главными членами предложения являются подлежащее(кто? что?)и сказуемое(что делает? что сделал? что будет делать?) Второстепенные члены - это определение(какой? чей? который?). дополнение - (кого? чего? кому? чему? что? кем?чем? о ком о чём?) обстоятельство( как? куда? каким образом? где? откуда? почему?зачем?) выражает характеристику действия, состояния, свойства.
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