Лексическое значение слова лопотать
Русский язык
Лексическое значение слова лопотать
Ответ(ы) на вопрос:
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Лопотать — болтать бойко, резко, неумолчно, бестолково или невнятно. Цитата взята из Толкового словаря живого великорусского языка В. И. Даля
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