Подготовить вопросы к перу в виде интервью из сказке принцесса лгунья

Литература
Подготовить вопросы к перу в виде интервью из сказке принцесса лгунья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)С кем Вы жили? 2)Кем Вы работали до знакомства с принцессой? 3)Как Вы узнали о способе вылечить принцессу? 4)За что Вы попали в темницу? 5)Кто приходил к Вам темницу? 6)В кого превращалась  принцесса? 7)Чем закончилась Ваша история с принцессой?
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