Подготовить вопросы к перу в виде интервью из сказке принцесса лгунья

Гость: Гость:

1)С кем Вы жили? 2)Кем Вы работали до знакомства с принцессой? 3)Как Вы узнали о способе вылечить принцессу? 4)За что Вы попали в темницу? 5)Кто приходил к Вам темницу? 6)В кого превращалась принцесса? 7)Чем закончилась Ваша история с принцессой?