Из спичек Сложены верные равенства. надо в каждых из равенства переложить одну сп??чку так, чтобы получить другие верные равенства (г,д)

Математика
Из спичек Сложены верные равенства. надо в каждых из равенства переложить одну сп??чку так, чтобы получить другие верные равенства (г,д)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г и Д только надо? г) 9-6=2+1 8-5=2+1 д) 3+3=6 9-3=6
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