Из спичек Сложены верные равенства. надо в каждых из равенства переложить одну сп??чку так, чтобы получить другие верные равенства (г,д)

Математика

Из спичек Сложены верные равенства. надо в каждых из равенства переложить одну сп??чку так, чтобы получить другие верные равенства (г,д)

Автор: Гость