Сочинение по теме взаимоотношений родителей и детей(можно не писать) и пример вза??моотношений в рассказе станционный смотритель
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Сочинение по теме взаимоотношений родителей и детей(можно не писать) и пример вза??моотношений в рассказе станционный смотритель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часто мы ссоримся с родителями,но ведь они хотят нам только хорошее.Не надо огорчаться и дуться на них.Ведь даже если они и наругают,в будущем мы осознаем,что родители сделали правильно.Когда мы вырастем у нас тоже будут дети,и они также будут дуться на нас,когда мы будем их ругать.Поэтому нужно понимать, что родители-это самые близкие нам люди.Их когда-нибудь не станет,и мы будем безумно скучать по ним.
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