Сочинение по теме взаимоотношений родителей и детей(можно не писать) и пример вза??моотношений в рассказе станционный смотритель

Гость: Гость:

Часто мы ссоримся с родителями,но ведь они хотят нам только хорошее.Не надо огорчаться и дуться на них.Ведь даже если они и наругают,в будущем мы осознаем,что родители сделали правильно.Когда мы вырастем у нас тоже будут дети,и они также будут дуться на нас,когда мы будем их ругать.Поэтому нужно понимать, что родители-это самые близкие нам люди.Их когда-нибудь не станет,и мы будем безумно скучать по ним.