Номер 614 решите эти уравнения умоляю)
Математика
Номер 614 решите эти уравнения умоляю)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 14х-27х=656 41х=656 х=656/41 х=16 б) 81у-38у=645 43у=645 у=15 в) 49х-х=384 48х=384 х=8 г) 102х-4х= 1960 98х=1960 х=20
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