Поставте діеслова у формі першої особи однини теперішнього часу : берегти пекти могти текти котити трусити виходити їздити мастити
Українська мова
Поставте діеслова у формі першої особи однини теперішнього часу : берегти пекти могти текти котити трусити виходити їздити мастити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бережу, печу, можу, течу, кочу, трушу, виходжу, їжджу, мащу
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