Среди записей найди неравенство 1)3м58см,2)137-37=100,3)29lt;95,4)612+69

Математика
Среди записей найди неравенство 1)3м58см,2)137-37=100,3)29lt;95,4)612+69
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1)неравенство 3м 58 см
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