Помогите подалуйста сделать сколько лет дивут эти животные и птицв

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Помогите подалуйста сделать сколько лет дивут эти животные и птицв
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Автор: Гость
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Гость:
Какие ЭТИ животные? какие птицы? вопрос задан неправильно, поясните
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