Помогите построить вектор с координатами 1,2,3 в декартовой системе координат
Математика
Помогите построить вектор с координатами 1,2,3 в декартовой системе координат
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