Ребенок взял в займы у Мамы 25руб и у Папы 25руб итого получается 50руб. Потратил он 45 руб, дал взаймы подруге 3 руб, осталось 2 руб, которые он вернул по рублю каждому из родителей. Сколько остался долг родителям, если подру...
Математика
Ребенок взял в займы у Мамы 25руб и у Папы 25руб итого получается 50руб. Потратил он 45 руб, дал взаймы подруге 3 руб, осталось 2 руб, которые он вернул по рублю каждому из родителей. Сколько остался долг родителям, если подруга вернет долг 3 руб????
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