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12y-(25-(6y-11))=18(Y-2)
Алгебра
12y-(25-(6y-11))=18(Y-2)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12Y-(25-6Y+11)=18Y-36 12Y-25+6Y-11=18Y-36 12Y-18Y=25+11-36 -6Y=0 Y=0
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