Пример 1/20*(2/11-3/8)+11/20*3/8 ребята помогите пожалуйста как решить?
Математика
Пример 1/20*(2/11-3/8)+11/20*3/8 ребята помогите пожалуйста как решить?
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