(5 целых 4/11+1 целая 7/11)-(5 целых 7/11-1 целая 8/11)=...

Математика
(5 целых 4/11+1 целая 7/11)-(5 целых 7/11-1 целая 8/11)=...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 5 целых 4/11 + 1 целая 7/11 = 6 целых 11/11 = 7; 2) 5 целых 7/11 - 1 целая 8/11 = 5 целых 10/11; 3) 7 - 5 целых 10/11 = 1 целая 1/11.
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