Слово весело_прилагательное? если да то какой разряд: качественный, относительно, притяжательное?!
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Слово весело_прилагательное? если да то какой разряд: качественный, относительно, притяжательное?!
Ответ(ы):
Гость:
Весело это не прилагательное
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