Помогите пож! как сделать проект "имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке"

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Помогите пож! как сделать проект "имена прилагательные в сказке о рыбаке и рыбке"
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Синее море, ветхая землянка, разбитое корыто, морская трава, золотая рыбка, человечий голос, ласковое слово, великое чудо, новое корыто, сварливая баба, кирпичная , белёная труба, дубовые , тесовые вороты, чёрная крестьянка, столбовая дворянка, дорогая , соболья душегрейка, парчовая кичка, золотые перстни, красные сапожки, усердные слуги, вольная царица, целое царство, печатный пряник, заморские вины, грозная стража, старый невежа, царские палаты, морская владычица, чёрная буря, сердитые волны. сделай в виде презентации))
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