Помогите пожайлуста очень надо срочно::: 4+8 2/9

Математика
Помогите пожайлуста очень надо срочно::: 4+8 2/9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
будет 12целых 2/9 если перевести дробь то будет 110
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр треугольника равен 60дм,а длины сторон относятся как 6:5:4 найти стороны тр??угольника.
Ответить
Английский язык
Люди как переводится Сhoose the title for the story: 1. All Is Well that Ends Well. (Всё хорошо, что хорошо кончается) 2. Why Do Cats Wash a...
Ответить
Русский язык
Упр.16 Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
Ответить
Математика
От деревни до города 32км. проехав четвертую часть пути, велосипедист остановился ??тдохнуть. сколько километров ему осталось до города
Ответить
Другие предметы
Столица нашей родины Москва возникла в средние века??
Ответить