Помогите пожайлуста очень надо срочно::: 4+8 2/9
Математика
Помогите пожайлуста очень надо срочно::: 4+8 2/9
Ответ(ы):
Гость:
будет 12целых 2/9 если перевести дробь то будет 110
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