Помогите пожалуйста №14

Математика
Помогите пожалуйста №14
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первое делаем в скобках потом умножаем на 900 после - 7 умножаем 6730 и прибавляем 5878
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