Помогите пожалуйста.2 класс.Матем.....Задача. В столовой за день израсходовали 40кг хлеба.Из них за завтраком израсходовали 12 кг ,за обедом-на 3 кг больше,чем за завтраком,а остальной хлеб израсходовали за ужином.Сколько хлеба...
Математика
Помогите пожалуйста.2 класс.Матем.....Задача. В столовой за день израсходовали 40кг хлеба.Из них за завтраком израсходовали 12 кг ,за обедом-на 3 кг больше,чем за завтраком,а остальной хлеб израсходовали за ужином.Сколько хлеба израсходовали за ужином?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 кг, так как за обедом израсходовали 15 кг, 40-(15+12)=13кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Запишите предлог, который будет составной частью всех этих слов: So___, ___stairs , с_____, ___Brighting, ____town, S___er, ____Heaval
Музыка
Помогите найти сообщение по теме: "Славянская мифология в творчестве русских художников 19-20 веков"
Русский язык
Допиши стихотворение. Найди и подчеркни в словах мягкие соглвсные. Вот пришла осень. И придут метели, И с прощальным криком Птицы ... .