Помогите пожалуйста.2 класс.Матем.....Задача. В столовой за день израсходовали 40кг хлеба.Из них за завтраком израсходовали 12 кг ,за обедом-на 3 кг больше,чем за завтраком,а остальной хлеб израсходовали за ужином.Сколько хлеба...

Математика

Помогите пожалуйста.2 класс.Матем.....Задача. В столовой за день израсходовали 40кг хлеба.Из них за завтраком израсходовали 12 кг ,за обедом-на 3 кг больше,чем за завтраком,а остальной хлеб израсходовали за ужином.Сколько хлеба израсходовали за ужином?

Автор: Гость