Помогите пожалуйста!!! 30 баллов!!
Химия
Помогите пожалуйста!!! 30 баллов!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vл 921,8 кдж H2+Cl2=2HCl+184,36 кдж 22.4 л V/22.4=921.8/184.36 V(H2)=921.8*22.4/184.36=112 л V(Cl2)=112 л
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