Помогите пожалуйста 3б и 4а , заранее спасибо

Алгебра
Помогите пожалуйста 3б и 4а , заранее спасибо
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