Помогите пожалуйста !!! 4 задание

Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста !!! 4 задание
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коширип аласын жазылып тур го
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди значения выражения. 536+372-73*4 658-127*3+681
Ответить
Математика
Теплоход проходит за 4ч такое же расстояние, как и моторная лодка за 9 ч. узнай скор??стьмоторной лодки, если известно, что скорость теплохода 36 км/ч
Ответить
Английский язык
Заполни пропуски , используя пассивную форму глаголов. 1 A mistake in a computer programme ( to call)____a "bug" 2 A gopher server (to use)____...
Ответить
Геометрия
Помогите Пожалуйста сделать номер 308
Ответить
Математика
Четверо друзей – Вася, Олег, Лёня Мохов и Дима Воробушек, собрали по 10 грибов. Кажд??й из них собрал разное количество груздей, маслят, боровиков ...
Ответить