Помогите пожалуйста !!! 4 задание
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста !!! 4 задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коширип аласын жазылып тур го
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