Помогите пожалуйста, 659 (а) ,подробное решение, заранее спасибо.
Математика
Помогите пожалуйста, 659 (а) ,подробное решение, заранее спасибо.
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Во вложении... P.S. использовались св-ва степеней.
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