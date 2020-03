Угадай вопрос... Вот несколько ответов на вопросы.Какие вопросы были заданы 1.The head of the state is the President. 2 . English is the official language of the USA. 3.The USA is in the North American. 4.It's a great cou...

Угадай вопрос... Вот несколько ответов на вопросы.Какие вопросы были заданы 1.The head of the state is the President. 2 . English is the official language of the USA. 3.The USA is in the North American. 4.It's a great country. 5.The area of the USA is over 9 000 000 square km. 6.It borders on Canada and Mexico. 7. Washington is the capital of the USA. 8.The population of the USA is 250 million people. 9.Main cities of the USA are New York, Washington, Chicago, San - Francisco, Detroit,Boston, Philadelphia, Los -Angeles. 10.The USA consists of 50 states.

