Решите уравнение: 4:6=(3x-4):12
Математика
Решите уравнение: 4:6=(3x-4):12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
============================== 4:6=(3x-4):12 2/3=3x-4:12 2/3*12=3х-4 8=3х-4 8+4=3х 12=3х 12:3=х 4=х ===============================
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