Смотри как красиво оформляли начальную букву текста создатели древнерусских кни?? напиши 1 2 предложения на тему Почему мы изучаем историю и попробуй также украсить начальная буква с которой начинается твой текст пожалуйста пом...

Окружающий мир

Смотри как красиво оформляли начальную букву текста создатели древнерусских кни?? напиши 1 2 предложения на тему Почему мы изучаем историю и попробуй также украсить начальная буква с которой начинается твой текст пожалуйста помогите мне очень срочно нужны Заранее спасибо

Автор: Гость