Смотри как красиво оформляли начальную букву текста создатели древнерусских кни?? напиши 1 2 предложения на тему Почему мы изучаем историю и попробуй также украсить начальная буква с которой начинается твой текст пожалуйста пом...
Окружающий мир
Смотри как красиво оформляли начальную букву текста создатели древнерусских кни?? напиши 1 2 предложения на тему Почему мы изучаем историю и попробуй также украсить начальная буква с которой начинается твой текст пожалуйста помогите мне очень срочно нужны Заранее спасибо
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Гость:
Ну незнаю у нас не проверяли но вроде так
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