Подчеркни имена существительные среднего рода,2-но склонения. повидло,кофе,семья,эскимо,пожелание,жадность,желе,радио,упорство,урожай,строительство
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Подчеркни имена существительные среднего рода,2-но склонения. повидло,кофе,семья,эскимо,пожелание,жадность,желе,радио,упорство,урожай,строительство
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Повидло , эскимо , радио , упорство , строительство , желе.
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