Объясни значение каждого слова слон слониха слоненок лес

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Объясни значение каждого слова слон слониха слоненок лес
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слон-животное,мужского рода.Слониха-мам слона ,денского рода,слонёнок-маленький слон,сын лонихи,мужского рода.Лес-место для отдыха.Где растут грибы ягоды.Как то так
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