(7x+2)^2 сколько будут срочно
Математика
(7x+2)^2 сколько будут срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7х+2)^2= 49х^2+28х+4
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