Кроссворд:1.Сколько яблок должен был принести Геракл царю города Микены из волшеб??ого сада на краю света?2.Какой напиток,по преданию пили боги Олимпа?3.Что в результате спора с Посейдоном подарила жителям Аттики богиня Афина,п...

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Кроссворд:1.Сколько яблок должен был принести Геракл царю города Микены из волшеб??ого сада на краю света?2.Какой напиток,по преданию пили боги Олимпа?3.Что в результате спора с Посейдоном подарила жителям Аттики богиня Афина,после чего она стала ее покравительницей?

Автор: Гость