В киоске продавали тетради школьные по цене a. р зачем тратить общее по цене c p. За тетрадь Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 обычных Запиши выражения которые показывают как можно решить эту задачу двумя способами
Математика
В киоске продавали тетради школьные по цене a. р зачем тратить общее по цене c p. За тетрадь Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 обычных Запиши выражения которые показывают как можно решить эту задачу двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 способ (а + с) * 51 способ : a * 5 + с * 55а - цена пяти школьных тетрадей5с - цена пяти общих тетрадей5а+5с - цена пяти школьных и пяти общих тетрадейа+с - цена нвбора из одной школьной и одной общей тетради5(а+с) - цена пяти таких наборов
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