В киоске продавали тетради школьные по цене a. р зачем тратить общее по цене c p. За тетрадь Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 обычных Запиши выражения которые показывают как можно решить эту задачу двумя способами

Математика

В киоске продавали тетради школьные по цене a. р зачем тратить общее по цене c p. За тетрадь Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 обычных Запиши выражения которые показывают как можно решить эту задачу двумя способами

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