Выполните действия: (8,25 * 0,1 -0,025) * ( 2,21 +4,79) :0,1 * это знак умножить! сроччноо нужно на с??годня!

Математика
Выполните действия: (8,25 * 0,1 -0,025) * ( 2,21 +4,79) :0,1 * это знак умножить! сроччноо нужно на с??годня!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие) 8.25*0.1=0.825 2)0.825-0.025=0.8 3)2.21+4.79=7 4)0.8*7=5.6 5)5.6:0.1=56 Ответ 56
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