Выполните действия: (8,25 * 0,1 -0,025) * ( 2,21 +4,79) :0,1 * это знак умножить! сроччноо нужно на с??годня!

Математика

Выполните действия: (8,25 * 0,1 -0,025) * ( 2,21 +4,79) :0,1 * это знак умножить! сроччноо нужно на с??годня!

Автор: Гость