При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего светового потока энергия ??отоэлектрона: А)уменьшается Б)увеличивается В)не изменяется
Физика
При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего светового потока энергия ??отоэлектрона: А)уменьшается Б)увеличивается В)не изменяется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов: К удивлению ученых, величина Uз оказалась независящей от интенсивности падающего светового потока. Значит, не изменяется
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