Я еле заставляю себя сесть за уроки. обозначжить подлежащее и сказуемое
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Я еле заставляю себя сесть за уроки. обозначжить подлежащее и сказуемое
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Подлежащее:Себя Сказуемое:Заставляю
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