Каковы были отношения России и Франции в первые годы царствования Александра I?
История
Каковы были отношения России и Франции в первые годы царствования Александра I?
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Гость:
Была война в 1812 выйгрели русские
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