Деятельность группы "Освобождение труда" СРОЧНО!
История
Деятельность группы "Освобождение труда" СРОЧНО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освобожде́ние труда́» — первая российская марксистскаяорганизация; создана в 1883 в Женеве по инициативе бывших активных народников-чернопередельцев — Г. В. Плеханова, В. Н. Игнатова,В. И. Засулич, Л. Г. Дейча и П . Б. Аксельрода, ставшего де-факто главным идеологом группы. В 1884 выбыли Дейч (в связи с арестом) и Игнатов (в связи со смертью), в 1888 был принят С. М. Ингерман, который активно работал до переезда в Америку в 1891.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бочка вмещает в 9 раз больше воды чем четыре ведра .сколько воды было в бочке ? если в 1 ведре 8 литров
Математика
В киоске продавали тетради школьные по цене a. р зачем тратить общее по цене c p. За тетрадь Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 обычных З...