Деятельность группы "Освобождение труда" СРОЧНО!

История
Деятельность группы "Освобождение труда" СРОЧНО!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освобожде́ние труда́» — первая российская  марксистскаяорганизация; создана в  1883 в  Женеве по инициативе бывших активных народников-чернопередельцев —  Г. В. Плеханова,  В. Н. Игнатова,В. И. Засулич,  Л. Г. Дейча и  П . Б. Аксельрода, ставшего де-факто главным идеологом группы. В  1884 выбыли  Дейч (в связи с арестом) и Игнатов (в связи со смертью), в  1888 был принят  С. М. Ингерман, который активно работал до переезда в Америку в  1891.
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