Деятельность группы "Освобождение труда" СРОЧНО!

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Освобожде́ние труда́» — первая российская марксистскаяорганизация; создана в 1883 в Женеве по инициативе бывших активных народников-чернопередельцев — Г. В. Плеханова, В. Н. Игнатова,В. И. Засулич, Л. Г. Дейча и П . Б. Аксельрода, ставшего де-факто главным идеологом группы. В 1884 выбыли Дейч (в связи с арестом) и Игнатов (в связи со смертью), в 1888 был принят С. М. Ингерман, который активно работал до переезда в Америку в 1891.