Це можно заствоїти, але не можна освоїти а) заболочені землі б) додаткові маршрути в) суміжні професії г) таблицю множення д) нові родовища
Українська мова
Це можно заствоїти, але не можна освоїти а) заболочені землі б) додаткові маршрути в) суміжні професії г) таблицю множення д) нові родовища
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю це новiродовища
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Кроссворд:1.Сколько яблок должен был принести Геракл царю города Микены из волшеб??ого сада на краю света?2.Какой напиток,по преданию пили боги Оли...
Математика
Бочка вмещает в 9 раз больше воды чем четыре ведра .сколько воды было в бочке ? если в 1 ведре 8 литров
Математика
В киоске продавали тетради школьные по цене a. р зачем тратить общее по цене c p. За тетрадь Сколько стоят вместе 5 школьных тетрадей и 5 обычных З...