Це можно заствоїти, але не можна освоїти а) заболочені землі б) додаткові маршрути в) суміжні професії г) таблицю множення д) нові родовища

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Це можно заствоїти, але не можна освоїти а) заболочені землі б) додаткові маршрути в) суміжні професії г) таблицю множення д) нові родовища

Автор: Гость