Перед началом произведения(драмы) все действующие лица выписываются в афише(пере?? произведением). Для чего это делается? Например так в драме 12 месяцов

Литература

Перед началом произведения(драмы) все действующие лица выписываются в афише(пере?? произведением). Для чего это делается? Например так в драме 12 месяцов

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