Назва однієї з цих рослин відрізняється від інших. Знайдіть її. а) перекотиполе; б) горицвіт; в) чорнобривці; г) болиголов; д) держидерево.

Українська мова

Назва однієї з цих рослин відрізняється від інших. Знайдіть її. а) перекотиполе; б) горицвіт; в) чорнобривці; г) болиголов; д) держидерево.

Автор: Гость