Назва однієї з цих рослин відрізняється від інших. Знайдіть її. а) перекотиполе; б) горицвіт; в) чорнобривці; г) болиголов; д) держидерево.
Українська мова
Назва однієї з цих рослин відрізняється від інших. Знайдіть її. а) перекотиполе; б) горицвіт; в) чорнобривці; г) болиголов; д) держидерево.
Ответ(ы):
Гость:
В) чорнобривці...............
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