Пожалуйста помогите номер 1,2,3
Математика
Пожалуйста помогите номер 1,2,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно лишь подставить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Назва однієї з цих рослин відрізняється від інших. Знайдіть її: а) перекотиполе. б) горицвіт. в) чорнобривці. г) болтголов. д) держидерево.
Математика
Русский язык
Українська мова
Це можно заствоїти, але не можна освоїти а) заболочені землі б) додаткові маршрути в) суміжні професії г) таблицю множення д) нові родовища