Выпишете сначала имена сущ.,которые имеют оба числа,затем сущ.,которые имеют форму только мн.числа,и,наконец,сущ.,которые имеют форму ед.числа.О Выберите синонимы к слову темнота. Ц..фра,во(с,сс)стание,во(з,зз)вание, заморо..ки...

Русский язык

Выпишете сначала имена сущ.,которые имеют оба числа,затем сущ.,которые имеют форму только мн.числа,и,наконец,сущ.,которые имеют форму ед.числа.О Выберите синонимы к слову темнота. Ц..фра,во(с,сс)стание,во(з,зз)вание, заморо..ки,шёпот,тьма,ворота,будни,серебро,шорох,предположение,мрак,растение,цирк,цитата,темнота,праздник,o(т,тт)епель,потёмки.

Автор: Гость