Выпишете сначала имена сущ.,которые имеют оба числа,затем сущ.,которые имеют форму только мн.числа,и,наконец,сущ.,которые имеют форму ед.числа.О Выберите синонимы к слову темнота. Ц..фра,во(с,сс)стание,во(з,зз)вание, заморо..ки...
Русский язык
Выпишете сначала имена сущ.,которые имеют оба числа,затем сущ.,которые имеют форму только мн.числа,и,наконец,сущ.,которые имеют форму ед.числа.О Выберите синонимы к слову темнота. Ц..фра,во(с,сс)стание,во(з,зз)вание, заморо..ки,шёпот,тьма,ворота,будни,серебро,шорох,предположение,мрак,растение,цирк,цитата,темнота,праздник,o(т,тт)епель,потёмки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОБА ЧИСЛА:цифра, восстание, заморозки, предположение, воззвание, растение, цирк, цитата, праздник, оттепель ТОЛЬКО ЕД.Ч.: шепот, серебро, шорох, тьма, мрак, темнота ТОЛЬКО МН.Ч: ворота, будни, потёмки синонимы к слову темнота: мрак, тьма, потёмки.
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