Напшите пожалуйста мини сообщение о Хачетуряне
Музыка
Напшите пожалуйста мини сообщение о Хачетуряне
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Гость:
Хачатурян Александр Гайкович – международный эксперт РКФ-FCI по всем породам собак, Президент Ростовского Клуба Любителей Собаководства, Президент Северо-Кавказского Межрегионального Кинологического Объединения. Вместе с Пироговой Ираидой владеет питомником "Хаг Ир". Занимается разведением немецких боксеров и мопсов.
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