Напшите пожалуйста мини сообщение о Хачетуряне

Гость: Гость:

Хачатурян Александр Гайкович – международный эксперт РКФ-FCI по всем породам собак, Президент Ростовского Клуба Любителей Собаководства, Президент Северо-Кавказского Межрегионального Кинологического Объединения. Вместе с Пироговой Ираидой владеет питомником "Хаг Ир". Занимается разведением немецких боксеров и мопсов.