НА ПОЕДИНОК СО ЗМЕЕМ КИРИЛО КОЖУМЯКА ПРЫБЕЖАЛ ЗА 6 ХВ. СО СКОРОСТЮ 160М\ХВ.НА ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ОН ВЫТРАТИЛ 10 ХВ.НА СКОЛЬКО УМЕНЬШЫЛАСЬ СКОРОСТЬ КИРИЛА КОЖУМЯКО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.

Математика

НА ПОЕДИНОК СО ЗМЕЕМ КИРИЛО КОЖУМЯКА ПРЫБЕЖАЛ ЗА 6 ХВ. СО СКОРОСТЮ 160М\ХВ.НА ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ОН ВЫТРАТИЛ 10 ХВ.НА СКОЛЬКО УМЕНЬШЫЛАСЬ СКОРОСТЬ КИРИЛА КОЖУМЯКО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.

Автор: Гость