НА ПОЕДИНОК СО ЗМЕЕМ КИРИЛО КОЖУМЯКА ПРЫБЕЖАЛ ЗА 6 ХВ. СО СКОРОСТЮ 160М\ХВ.НА ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ОН ВЫТРАТИЛ 10 ХВ.НА СКОЛЬКО УМЕНЬШЫЛАСЬ СКОРОСТЬ КИРИЛА КОЖУМЯКО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.
Математика
НА ПОЕДИНОК СО ЗМЕЕМ КИРИЛО КОЖУМЯКА ПРЫБЕЖАЛ ЗА 6 ХВ. СО СКОРОСТЮ 160М\ХВ.НА ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ОН ВЫТРАТИЛ 10 ХВ.НА СКОЛЬКО УМЕНЬШЫЛАСЬ СКОРОСТЬ КИРИЛА КОЖУМЯКО. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Забавное условие :))) 160*6=960м путь 960/10=96 м/хв скорость на обратном пути 160-96=64 м/хв на столько уменьшилась скорость
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