Помогите!!! Я буду вам очень при очень благодарен! Пожалуйста;( умаляю!

Гость: Гость:

2. свернули, отдыхала, спел, читала, плыло, ушёл (прошедшее время отвечает на вопросы: что делал? что сделал?) 3. скоро в садах (что сделает? - вопрос будущего времени)зацветёт черемуха 4. заиграет - будущее время, ед число поют - настоящее время, мн число гудят - наст время, мн число пробьёт - будущ время, ед число накричит - будущ, ед число поживёт - будущ, ед число полюбит - будущ, ед число несёт - настоящее, ед число побегут - будущ, мн число наступит - будущ, ед число попьёт - будущ, ед число