Длина стороны квадратного зеркала 20 см найди его периметр
Математика
Длина стороны квадратного зеркала 20 см найди его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! 20*4=80 Ответ:80 см -периметрк важратного зеркала.
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