Разность двух сиснл одно из которых в 101 раз больше другого

Математика
Разность двух сиснл одно из которых в 101 раз больше другого
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Гость:
101:2=50(остаток 1)
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