Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
60÷7=? ост 4. 62:?=10 ост 2
Математика
60÷7=? ост 4. 62:?=10 ост 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый пример ответ: 8 а остаток 4. Второй пример ответ: 6 остаток 2. ))))
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Как решить: (22 530 -28 * 10 + 33 127) : 63 * 36
Ответить
Математика
Длина стороны квадратного зеркала 20 см найди его периметр
Ответить
Математика
Разность двух сиснл одно из которых в 101 раз больше другого
Ответить
Математика
Решите уравнение: 4:6=(3x-4):12
Ответить
Окружающий мир
Смотри как красиво оформляли начальную букву текста создатели древнерусских кни?? напиши 1 2 предложения на тему Почему мы изучаем историю и попроб...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск