Вставь пропущенные окончания прилагательных у старинн... здания про лучш... друга тих... голос горяч .... молоко перв ... снега добр ... делом от близк ... человека .

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Вставь пропущенные окончания прилагательных у старинн... здания про лучш... друга тих... голос горяч .... молоко перв ... снега добр ... делом от близк ... человека .

Автор: Гость