Вставь пропущенные окончания прилагательных у старинн... здания про лучш... друга тих... голос горяч .... молоко перв ... снега добр ... делом от близк ... человека .
Русский язык
Вставь пропущенные окончания прилагательных у старинн... здания про лучш... друга тих... голос горяч .... молоко перв ... снега добр ... делом от близк ... человека .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У старинного здания, про лучшего друга, тихий голос, горячее молоко, первого снега, добрым делом, от близкого человека.
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