Помогите пожалуйста 7 задание!!!ю
Математика
Помогите пожалуйста 7 задание!!!ю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15+х+3х=55 15+4х=55 4х=55-15 4х=40 х=40:4 х=10 __________ 15+10+3*10=55 55=55 1946:(214-5х)=14 214-5х=1946:14 214-5х=139 5х=214-139 5х=75 х=75:5 х=15 __________________ 1946:(214-5*15)=14
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