Помогите пожалуйста №730 (б)

Математика
Помогите пожалуйста №730 (б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3, 1n-5)+(9n-10,5n+6)= 3,1n-5+9n-10,5n+6= 1,6n-1
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